الكاظمي والحلبوسي يبحثان الموازنة وتعديل قانون المحكمة الاتحادية

2021/01/10 | 23:53 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قانون الموازنة وتعديل قانون المحكمة الاتحادية.

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