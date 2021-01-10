الكاظمي والحلبوسي يؤكدان ضرورة إكمال التشريعات والقرارات اللازمة لإجراء الانتخابات

2021/01/10 | 23:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، ضرورة إكمال التشريعات والقرارات اللازمة لإجراء الانتخابات.

وقال المكتب الإعلامي للحلبوسي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، لبحث مجمل الأوضاع والتحديات التي تواجه البلاد في المرحلة الراهنة وسبل معالجتها".

واضاف البيان، أن "اللقاء ناقش تهيئة الظروف المناسبة للانتخابات المبكرة، وتوفير الدعم الكامل للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لتأدية مهامها ونجاح العملية الانتخابية، كما جرى التباحث في شأن الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، وأكد اللقاء على أهمية استمرار تكامل العمل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لمواجهة التحديات وتجاوز أزمات البلاد".

وأكد الحلبوسي بحسب البيان، "مضي مجلس النواب بإكمال التشريعات والقرارات اللازمة لإجراء الانتخابات، ومنها تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا".

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