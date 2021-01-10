الحلبوسي يستقبل الكاظمي: حوار بشأن الانتخابات المبكرة

2021/01/10 | 23:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وبحث معه مجمل الأوضاع في البلاد.

وذكر بيان صدر عن مكتب الحلبوسي، تلقى "ناس" نسخة منه (10 كانون الثاني 2021): إنه"استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، لبحث مجمل الأوضاع والتحديات التي تواجه البلاد في المرحلة الراهنة وسبل معالجتها".

وأضاف، "ناقش اللقاء تهيئة الظروف المناسبة للانتخابات المبكرة، وتوفير الدعم الكامل للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لتأدية مهامها ونجاح العملية الانتخابية.



مؤكداً سيادته مضي مجلس النواب بإكمال التشريعات والقرارات اللازمة لإجراء الانتخابات، ومنها تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا".

وتابع، "كما جرى التباحث في شأن الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، وأكد اللقاء على أهمية استمرار تكامل العمل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لمواجهة التحديات وتجاوز أزمات البلاد".

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