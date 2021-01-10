حدادا على مقتل شرطي في احتجاجات الكابيتول.. البيت الأبيض ينكس العلم

2021/01/11 | 00:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت الإدارة الأميركية، الأحد، قرارا بتكنيس العلم الأميركي في البيت الأبيض حدادا على مقتل الشرطي الأميركي برايان سيكنيك، الذي كان مسؤولا عن حماية الكونغرس عند اقتحام متظاهرين مبنى الكابيتول في العاصمة الأميركية، الأربعاء الماضي، وفقا لما نقلته شبكة "سي بي أس" الأميركية.

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