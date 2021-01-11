2021/01/11 | 00:02 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، لبحث مجمل الأوضاع والتحديات التي تواجه البلاد في المرحلة الراهنة وسبل معالجتها.

وناقش اللقاء تهيئة الظروف المناسبة للانتخابات المبكرة، وتوفير الدعم الكامل للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لتأدية مهامها ونجاح العملية الانتخابية.



مؤكداً مضي مجلس النواب بإكمال التشريعات والقرارات اللازمة لإجراء رالانتخابات، ومنها تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا.

كما جرى التباحث في شأن الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، وأكد اللقاء على أهمية استمرار تكامل العملبين السلطتين التنفيذية والتشريعية لمواجهة التحديات وتجاوز أزمات البلاد.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحلبوسي والكاظمي يبحثان دعم المفوضية لاجراء الانتخابات في موعدها المحدد 7 SKY TV.

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