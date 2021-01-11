الحلبوسي والكاظمي يبحثان الموازنة والقوانين اللازمة لاجراء الانتخابات

2021/01/11 | 00:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، واستكمال التشريعات والقرارات اللازمة لإجراء الانتخابات.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل، اليوم الأحد، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، لبحث مجمل الأوضاع والتحديات التي تواجه البلاد في المرحلة الراهنة وسبل معالجتها”.

واضاف البيان، ان “اللقاء ناقش تهيئة الظروف المناسبة للانتخابات المبكرة، وتوفير الدعم الكامل للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لتأدية مهامها ونجاح العملية الانتخابية”، مشيرا الى “تأكيد الحلبوسي مضي مجلس النواب بإكمال التشريعات والقرارات اللازمة لإجراء الانتخابات، ومنها تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا”.

وتابع، “كما جرى التباحث في شأن الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، حيث اكد اللقاء على أهمية استمرار تكامل العمل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لمواجهة التحديات وتجاوز أزمات البلاد”.

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