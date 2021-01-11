2021/01/11 | 00:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/:استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، لبحث مجمل الأوضاع والتحديات التي تواجه البلاد في المرحلة الراهنة وسبل معالجتها.وناقش اللقاء بحسب بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه تهيئة الظروف المناسبة للانتخابات المبكرة، وتوفير الدعم الكامل للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لتأدية مهامها ونجاح العملية الانتخابية.مؤكداً مضي مجلس النواب بإكمال التشريعات والقرارات اللازمة لإجراء الانتخابات، ومنها تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا.كما جرى التباحث في شأن الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، وأكد اللقاء على أهمية استمرار تكامل العمل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لمواجهة التحديات وتجاوز أزمات البلاد./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي والحلبوسي يبحثان قانون الموازنة واوضاع البلد والانتخابات) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي والحلبوسي يبحثان قانون الموازنة واوضاع البلد والانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).