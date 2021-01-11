السفارة الامريكية تدين جريمة مقتل ناشط عراقي في محافظة ذي قار وتدعو إلى تقديم

2021/01/11 | 00:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / أدانت السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم الأحد، مقتل ناشط عراقي في محافظة ذي قار، داعية إلى تقديم "الجناة" للعدالة.وذكرت السفارة في بيان صحفي لها، إن "الولايات المتحدة تدين مقتل الناشط والمسعف حيدر ياسر، نشارك شعب العراق حزنه وحداده على مقتله".وأضافت: "المشاهد المروعة لهذه الجريمة الوحشية هي بالفعل مرعبة، نحن نضم صوتنا إلى جميع أولئك الذين يطالبون بتقديم الجناة إلى العدالة ونحث السلطات الأمنية العراقية على ضمان السماح لأولئك الذين يشاركون في نشاط احتجاجي سلمي بالقيام بذلك من دون خوف على حياتهم أو سلامتهم الشخصية".وعثرت القوات الأمنية قبل أيام على جثة الناشط المدني حيدر ياسر في قضاء سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار./انتهى8

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