الكاظمي والحلبوسي يبحثان تهيئة الظروف المناسبة للانتخابات وموازنة 2021

2021/01/11 | 00:12 - المصدر: الصباح

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بغداد: الصباح

استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وناقش اللقاء، بحسب بيان لمكتب الحلبوسي، تهيئة الظروف المناسبة للانتخابات المبكرة، وتوفير الدعم الكامل للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لتأدية مهامها ونجاح العملية الانتخابية

واكد الحلبوسي مضي مجلس النواب بإكمال التشريعات والقرارات اللازمة لإجراء الانتخابات، ومنها تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا.

كما جرى التباحث في شأن الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، اذ شدد اللقاء على أهمية استمرار تكامل العمل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لمواجهة التحديات وتجاوز أزمات البلاد.

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