الحلبوسي والكاظمي يبحثان تهيئة الظروف للانتخابات المبكرة وموازنة 2021

2021/01/11 | 00:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، تهيئة الظروف لاجراء الانتخابات المبكرة، والموازنة الاتحادية لعام 2021.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاحد، ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، لبحث مجمل الأوضاع والتحديات التي تواجه البلاد في المرحلة الراهنة وسبل معالجتها.

واضاف، ان اللقاء ناقش تهيئة الظروف المناسبة للانتخابات المبكرة، وتوفير الدعم الكامل للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لتأدية مهامها ونجاح العملية الانتخابية.

وتابع، انه جرى التباحث في شأن الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، وأكد اللقاء على أهمية استمرار تكامل العمل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لمواجهة التحديات وتجاوز أزمات البلاد.

واكد الحلبوسي، بحسب البيان، مضي مجلس النواب بإكمال التشريعات والقرارات اللازمة لإجراء الانتخابات، ومنها تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا.

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