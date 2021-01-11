الفاشيون والشعبويون في المراكز الرأسمالية والأطراف من طينة واحدة / محاولة ترامب الأولى للانقلاب على الديمقراطية - رشيد غويلب

2021/01/11 | 00:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رشيد_غويلب التمرد الذي مارسه عدة آلاف من أنصار ترامب في 6 كانون الثاني، وبلغ ذروته باقتحام مبنى الكابيتول، مقر البرلمان الأمريكي، أثار موجة غضب ومعارضة في جميع أنحاء العالم.



وعلى الرغم من أن الحدث لم يؤخر انتخاب جو بايدن رئيسا جديدا للولايات المتحدة، إلا لفترة قصيرة، ورغم أن ترامب صرح في نهاية محاولته الفاشلة بضرورة انتقال السلطة السلمي، لا ينبغي أن تتاح لترامب وجمهرة الفاشيين واليمينيين المتطرفين الذين يدعم ......





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