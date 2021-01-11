2021/01/11 | 00:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت البحرين، ليل الأحد الاثنين، الاستمرار بالسماح للطائرات القطرية بالمرور في مجالها الجوي، وفقا لما أكدته وكالة الأنباء الرسمية "بنا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البحرين تفتح مجالها الجوي للطائرات القطرية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البحرين تفتح مجالها الجوي للطائرات القطرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).