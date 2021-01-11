2021/01/11 | 00:33 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد المدرب المساعد لمنتخبنا الوطني رحيم حميد ان الكادر التدريبي يسعى الان للحفاظ على الصدارة والتأهل إلى المرحلة الثانية من التصفيات المزدوجة لكاس اسيا 2023 وكاس العالم 2023.

واضاف : كنا نتأمل أن تكون هناك مباراتان في هذا المعسكر لكن اعتذار بعض المنتخبات حال دون ذلك ولكن نتأمل في المستقبل أن تكون هناك مباريات أخرى تجريبية استعدادا لاستئناف التصفيات المشتركة.

واردف : مباراة الإمارات ستكون مفيدة للمنتخبين خاصة أننا نحتاج لهكذا مباريات وتجمعات بعد أنقطاع طويل.

واختتم حميد حديثه قائلاً : نسعى خلال المعسكر التدريبي القصير ومباراة الإمارات لأعادة الروح الواحدة للمنتخب العراقي وتحفيز اللاعبين الجدد للظهور بصورة جيدة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رحيم حميد : نسعى للتأهل الى المرحلة الثانية من التصفيات المونديالية 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رحيم حميد : نسعى للتأهل الى المرحلة الثانية من التصفيات المونديالية) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رحيم حميد : نسعى للتأهل الى المرحلة الثانية من التصفيات المونديالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).