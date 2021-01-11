ادانة أمريكية لاغتيال ناشط سلمي عراقي والرصاص يفرق تظاهرة الناصرية

2021/01/11 | 00:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الناصرية‭ (‬العراق‭)- ‬الزمان ادانت‭ ‬السفارة‭ ‬الاميركية‭ ‬في‭ ‬بغداد،‭ ‬الاحد،‭ ‬مقتل‭ ‬ناشط‭ ‬ومسعف‭ ‬من‭ ‬محافظة‭ ‬ذي‭ ‬قار‭ ‬جنوبي‭ ‬العراق،‭ ‬واصفة‭ ‬الحادث‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬جريمة‭ ‬مرعبة‮»‬‭.‬ وقالت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬رسمي،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تدين‭ ‬مقتل‭ ‬الناشط‭ ‬والمسعف‭ ‬حيدر‭ ‬ياسر‮»‬،‭ ‬مضيفة‭ ‬‮«‬نشارك‭ ‬في‭ ‬حزن‭ ‬شعب‭ ‬العراق‭ ‬الحداد‭ ‬على‭ ‬مقتله‮»‬‭.‬ واضافت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المشاهد‭ ‬المروعة‭ ‬لهذه‭ ‬الجريمة‭ ‬الوحشية‭ ‬هي‭ ‬بالفعل‭ ‬مرعبة‮»‬،‭ […]

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