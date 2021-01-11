الجاني الطليق والدولة المحرّمة

2021/01/11 | 00:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام باتت هناك قناعة في الشارع العراقي، لم يعد مهماً أن نصدّقها أو نكذّبها كليّاً أو جزئيّاً، تفيد في أنّ كُلّ جريمة خطف أو قتل تجري في اطار حق التظاهر السلمي أو حق التعبير عن الرأي أو حق التمسّك بالخيار الوطني وحده، إنّما جناتها سيبقون طليقين بأسمائهم الحقيقية أو المستعارة، ما داموا […]

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