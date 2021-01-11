بريطانيا‭ ‬تطمح‭ ‬إلى‭ ‬تلقيح‭ ‬كل‭ ‬سكانها‭ ‬بحلول‭ ‬الخريف

2021/01/11 | 00:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحديد‭ ‬أصل‭ ‬كورونا‭ ‬يزداد‭ ‬تعقيداً‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬الجائحة شنغهاي‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬لندن‭-‬الزمان‭ ‬ أكد‭ ‬وزير‭ ‬الصحة‭ ‬البريطاني‭ ‬مات‭ ‬هانكوك‭ ‬أن‭ ‬حكومة‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬تطمح‭ ‬إلى‭ ‬تلقيح‭ ‬كل‭ ‬سكانها‭ ‬البالغين‭ ‬بحلول‭ ‬فصل‭ ‬الخريف،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬يواجه‭ ‬قطاع‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬‮«‬وضعا‭ ‬خطيرا‮»‬‭.‬وصرّح‭ ‬الوزير‭ ‬لشبكة‭ ‬‮«‬بي‭.‬بي‭.‬سي‮»‬‭ ‬البريطانية‭ ‬‮«‬بالطبع‭ ‬نبدأ‭ ‬مع‭ ‬الأكثر‭ ‬ضعفا‮»‬،‭ […]

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