2021/01/11 | 00:42 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تحديد أصل كورونا يزداد تعقيداً بعد عام على الجائحة شنغهاي-(أ ف ب) – لندن-الزمان أكد وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أن حكومة المملكة المتحدة تطمح إلى تلقيح كل سكانها البالغين بحلول فصل الخريف، وذلك في وقت يواجه قطاع الصحة العامة في البلاد «وضعا خطيرا».
وصرّح الوزير لشبكة «بي.بي.سي» البريطانية «بالطبع نبدأ مع الأكثر ضعفا»، […]
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وصرّح الوزير لشبكة «بي.بي.سي» البريطانية «بالطبع نبدأ مع الأكثر ضعفا»، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريطانيا تطمح إلى تلقيح كل سكانها بحلول الخريف) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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