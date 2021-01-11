سانا: الجيش الامريكي يسرق شعير الحسكة وإخراجه لشمال العراق

2021/01/11 | 00:55 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أفادت وكالة {سانا} السورية، بأن القوات الأمريكية أخرجت رتل آليات محملا بالشعير "المسروق" من مدينة الحسكة الحدودية إلى شمال العراق، عبر معبر الوليد "غير الشرعي" في ريف اليعربية.

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