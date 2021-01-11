توضيح رسمي بشأن فيديو يظهر فيه تقطيع جثة مواطن في ذي قار

2021/01/11 | 00:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ذي قار

نفت الخلية النفسية الاستراتيجية في مستشارية الامن القومي العراقي، اليوم الأثنين، حقيقة مقطع فيديو يظهر فيه التمثيل بجثة "مواطن" قيل أنه المسعف حيدر ياسر الذي اغتيل على يد مجهولين في محافظة ذي قار.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مقطع الفيديو الذي تم تداوله والتي تظهر فيه جثة تم تقطيعها تعود لشخص أسمه هاني خضير، يعمل كبائع للغاز من قضاء المسيب في محافظة بابل، حيث تم ارتكاب الحادثة في ليلة رأس السنة الجديدة".

واضافت أن "شرطة محافظة بابل استطاعت خلال ٧٢ ساعة من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص مرتبطين بالحادثة، منهم المتهم الذي قام بارتكاب جريمة تقطيع الجثة والذي القي القبض عليه في قضاء الشامية في محافظة الديوانية".

واوضحت: "اما الشاب حيدر ياسر المعاون الطبي وجدت جثته يوم ٦/١/٢٠٢١ في نهر في قضاء سوق الشيوخ في محافظة ذي قار".

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