2021/01/11 | 00:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ذي قار

كشف مصدر أمني، اليوم الأحد، عن الحصيلة النهائية لأحداث الناصرية بعد الاشتباكات بين المتظاهرين والقوات الأمنية من جهة، وبين فوج الطوارئ والجيش من جهة أخرى.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم" إن "الحصيلة النهائية للأحداث استقرت عند 111 قتيلاً وجريحاً، معظمهم من القوات الأمنية، حيث قتل منتسب أمني، وأصيب 110 آخرين، بينهم 5 بطلق ناري"، مشيراً إلى أن "المصابين من الأجهزة الأمنية بلغ عددهم 107 بطلق ناري واختناق وبالحجارة وكدمات، فيما أصيب ثلاثة متظاهرين فقط بكدمات واختناق".

وأضاف المصدر، أن "الإصابات توزعت على ثلاث مستشفيات وهي: مستشفى الحبوبي الذي استقبل 45 مصاباً من القوات الأمنية ومصابين اثنين من المتظاهرين، فيما استقبل مستشفى الحسين التعليمي 22 عنصراً أمنياً مصاباً ومتظاهر واحد، واستقبل مستشفى الرحمن الأهلي 40 مصاباً من القوات الأمنية".

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