أتلتيكو مدريد يقترب من حسم صفقة ديمبلي

2021/01/11 | 01:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

اقترب نادي أتلتيكو مدريد الإسباني من إبرام صفقة حاسمة تمكنه من تعويض مهاجمه دييغو كوستا.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، اقترب أتلتيكو مدريد الإسباني من حسم صفقة موسى ديمبيلي مهاجم ليون الفرنسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأتلتي سيحصل على اللاعب ديمبلي على سبيل الإعارة مع خيار الشراء نهاية فترة الإعارة.

ويحتل أتلتيكو مدريد صدارة بطولة الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن ريال مدريد أقرب ملاحقيه.

المصدر: سبوتنيك

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