ماذا لو نجح ترامب بولاية أخرى ....؟؟؟ - زياد عبد الفتاح الاسدي

2021/01/11 | 02:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زياد_عبد_الفتاح_الاسدي في البداية يطرح السؤال التالي نفسه بقوة بعد أحداث العاصمة واشنطن واقتحام مبنى الكونغرس الامريكي : كيف يُمكن لشخص مليونير كترامب رغم أنه مريض ومُختل عقلياً ومشحون بالغباء والكراهية والتطرف أن يُصبح في عام 2016 مُرشحاً من قبل الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية الامريكية ...؟؟؟ فهل كان ترشيح ترامب للرئاسة يعكس في واقع الامر إختلالاً كبيراً في الديمقراطية الامريكية وشرخاً خطيراً في ثقافة وتركيبة الم ......





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