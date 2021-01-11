دروس من قضية جوليان اسانج. - توما حميد

2021/01/11 | 02:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#توما_حميد لقد كشفت قضية مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان اسانج بشكل ناصع رياء الطبقة الحاكمة بخصوص الحريات السياسية، حيث بينت بان حتى الحريات والحقوق المحدودة التي يتمتع بها الانسان في الغرب يمكن ان تصادر ما ان تحس الطبقة الحاكمة بانها تضر بمصالحها وتهدد نظامها.لقد رفضت القاضية البريطانية، فانيسا باريتسر يوم الاثنين، الرابع من هذا الشهر طلب تسليم مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان اسانج الى الولايات المتحدة في محاكمة ......





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