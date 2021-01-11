وزير الجيش الأميركي يكشف الكواليس الأمنية في اقتحام مبنى الكونغرس

2021/01/11 | 02:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال النائب الديمقراطي، جايسون كرو، الأحد، إن وزير الجيش الأميركي، رايان مكارثي، أخبره بفتح 25 دعوى قضائية بـ "الإرهاب المحلي" نتيجة للهجوم على مبنى الكابيتول، الأربعاء الماضي.

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