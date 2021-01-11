"القرار قد يصدر الاثنين".. رويترز: واشنطن ستصنف جماعة الحوثي منظمة إرهابية

2021/01/11 | 03:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخطط الإدارة الأميركية إلى تصنيف جماعة الحوثي في اليمن "منظمة إرهابية أجنبية" وفقا لما ذكرته ثلاثة مصادر لوكالة رويترز، مساء الأحد.

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