إعمار مدينة الصدر

2021/01/11 | 03:27 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: شيماء رشيد

ينعقدُ قريبا مؤتمر موسع لاعمار مدينة الصدر، يضم ممثلين عن السلطتين التشريعية والتنفيذية وممثلين عن المدينة.

وقال عضو لجنة الخدمات النيابية مضر الازيرجاوي لـ«الصباح»: ان “المؤتمر سيجمع الجهات التنفيذية مع بعض المواطنين والسلطة التشريعية لوضع خطة طريق للعمل المستقبلي في اعادة اعمار مدينة الصدر».

واضاف، ان اعمار المدينة يشمل المرافق كافة، من بنى تحتية وطرق وجسور وغيرها، مؤكدا ان “مدينة الصدر ستكون الانطلاقة لباقي مناطق العاصمة».

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