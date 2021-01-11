مسؤول في التحقيق بالطائرة الإندونيسية يرجح سبب تحطمها 

2021/01/11 | 03:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجح أحد المسؤولين في لجنة سلامة النقل الوطني في إندونيسيا، الاثنين أن الطائرة التابعة لخطوط سريويجايا تحطمت في بحر جافا، وعلى متنها 62 شخصا، بعد أن ضربت المياه، مستدلا في حديثه بالحطام الذي عثرت عليه فرق الإنقاذ في موقع الحادثة.

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