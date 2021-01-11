بيلوسي تعلن اللجوء لأسلوب آخر ضمن الجهود الساعية لعزل ترامب

2021/01/11 | 04:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، مساء الأحد، استعدادها لبدء إجراءات عزل ثانية ضد الرئيس، دونالد ترامب، ما لم تتم تنحيته من منصبه خلال أيام.

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