المكسيك تسجل أول إصابة بسلالة متحورة من كورونا

2021/01/11 | 05:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المكسيك، الأحد، تسجيل أول إصابة بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا، والتي أعلنت عنها بريطانيا.

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