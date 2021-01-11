مكتب بايدن يعلن موعد تلقيه الجرعة الثانية من لقاح كورونا

2021/01/11 | 06:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتلقى الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن الإثنين، جرعته الثانية من اللقاح المضاد لكوفيد-19 على ما أعلن مكتبه، وذلك بعد ثلاثة أسابيع على تلقيه الجرعة الأولى مباشرة على الهواء لتعزيز ثقة الجمهور في اللقاح.

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