القانونية النيابية: قانون انتخابات مجلس المحافظة سيعتمد نظام الدوائر الانتخابية

2021/01/11 | 06:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكدت اللجنة القانونية النيابية، الاثنين، عزمها تشريع قانون جديد لانتخابات مجالس المحافظات، مبينة انه سيكون مشابها لقانون انتخابات مجلس النواب بصيغته الحالية.

وقال رئيس اللجنة ريبوار هادي في تصريح لجريدة الصباح، اليوم (11 كانون الثاني 2021) ان "البرلمان سبق له ان شرع قانونا لانتخابات مجالس المحافظات الماضية"، مشيرا الى ان "نظام سانت ليغو كان معتمدا انذاك".

واضاف ان “البرلمان صوت على قانون انتخاباته، ما حدا باللجنة الى اجراء التحضيرات اللازمة لاعداد قانون لانتخابات مجالس المحافظات المقبلة وفقا للنظام الذي تسير عليه انتخابات مجلس النواب المقبلة".

من جانبه، اوضح نائب رئيس اللجنة محمد الغزي، ان "القانون سيكون شبيهاً بقانون انتخابات مجلس النواب، بصيغة عدد الدوائر الانتخابية".

وكان من المقرر إجراء انتخابات المجالس المحلية في أيار 2018، لكنها أُرجئت إلى أيلول 2018 ومن ثم إلى تشرين الأول من العام نفسه، ثم أُرجئت مجددا إلى نيسان 2020، قبل قرار البرلمان بإلغاء هذه المجالس.

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