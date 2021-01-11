الامن القومي توضح بشأن مقطع فيديو التمثيل بجثة المسعف حيدر ياسر

2021/01/11 | 06:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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نفت مستشارية الامن القومي، الأثنين، حقيقة مقطع فيديو يظهر فيه التمثيل بجثة المسعف حيدر ياسر الذي اغتيل على يد مجهولين في محافظة ذي قار.

وقالت الخلية النفسية الاستراتيجية في المستشارية في بيان لها، اليوم (11 كانون الثاني 2021) أن "مقطع الفيديو الذي تم تداوله والتي تظهر فيه جثة تم تقطيعها تعود لشخص أسمه هاني خضير، يعمل كبائع للغاز من قضاء المسيب في محافظة بابل، حيث تم ارتكاب الحادثة في ليلة رأس السنة الجديدة".

واضافت أن "شرطة محافظة بابل استطاعت خلال 72 ساعة من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص مرتبطين بالحادثة، منهم المتهم الذي قام بارتكاب جريمة تقطيع الجثة والذي القي القبض عليه في قضاء الشامية في محافظة الديوانية".

وتابعت: "اما الشاب حيدر ياسر المعاون الطبي وجدت جثته يوم 6/1/2021 في نهر في قضاء سوق الشيوخ في محافظة ذي قار".

وكانت مصادر أفادت قبل يومين، بالعثور على جثة الناشط والمسعف حيدر ياسر "مقتولا" في قضاء سوق الشيوخ بذي قار.

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