بصدد اقتحام الكابيتول! - توما حميد وفارس محمود

2021/01/11 | 07:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#توما_حميد_وفارس_محمود ما الذي جرى؟! كان مجلس الشيوخ ومجلس النواب يجتمعان بشكل مشترك في عملية شبه شعائرية في الساعة الواحدة بعد الظهر من يوم 6 كانون الثاني الذي يأتي بعد الانتخابات الفيدرالية لعد شهادات الأصوات الانتخابية من 50 ولاية ومقاطعة كولومبيا والاقرار على نتائج الانتخابات حيث يفوز المرشح الذي يحصل على 270 صوتا.



لقد وجد ترامب والموالون له في هذا الحدث فرصة للقيام بمحاولة أخيرة لإلغاء نتائج الانتخابات.



لقد دعا ......





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