كوريا الشمالية تحتضن عرضا عسكرية وجارتها تسعى لـ

2021/01/11 | 07:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، الاثنين، بأن الجارة الجنوبية، بقيادة، كيم جونغ أون، احتضنت عرضا عسكريا ليل الأحد، تكريما للمشرعين التابعين لحزب العمال الحاكم، في حين عبر رئيس كوريا الجنوبية عن آماله بتحقيق "وحدة مستقبلية".

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