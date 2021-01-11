نقابة الاطباء تستبعد ارتفاع اسعار كشفيات العيادات الخاصة

2021/01/11 | 07:27 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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استبعدت نقابة اطباء بغداد ارتفاع اجور كشفية عيادات الاطباء بسبب التطورات الاقتصادية الاخيرة مؤخرا، مؤكدة ان هناك اسعارا ثابتة وضعت حسب اللقب الطبي .

وقال نقيب اطباء بغداد الدكتور مصطفى باسم السعدي في حديث لجريدة الصباح، اليوم (11 كانون الثاني 2021) ان النقابة تستمر بممارسة عملها بكل مهنية في اجراء جولات تفتيشية على عيادات الاطباء ومراقبة اسعار الكشفية فيها، فضلا عن مراقبة الوصفات الطبية المشفرة والتي سبق للنقابة ان منعت ذلك لامكانية صرف المريض لتلك الوصفة من اي صيدلية قد يرى ان اسعارها مناسبة لامكانياته المادية.

واضاف ان انظمة وضوابط نقابة الاطباء لا تسمح برفع اسعار كشفية المرضى في عيادات الاطباء، اذ ان هناك اسعارا ثابتة حسب اللقب الطبي اذا كان استشاريا او اخصائيا او ممارسا، مشيرا الى وجود اجراءات من قبل النقابة في حال مخالفة الاطباء ذلك.

وناشد السعدي المواطنين بضرورة ابلاغ النقابة بأي مخالفات قد تجري في مناطق بغداد، خاصة النائية منها، كنوع من المساعدة للنقابة في تنفيذ اعمالها والخروج بجولات تفتيشية للكشف عن تلك التجاوزات التي قد تحصل ضدهم.

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