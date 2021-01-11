الكهرباء تباشر صيانة محطة خور الزبير الغازية

2021/01/11 | 07:33 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} باشرَت ملاكات وزارة الكهرباء المختصة بصيانة محطة خور الزبير الغازية لرفد المنظومة بـ100 ميغاواط قبل موسم الصيف المقبل، بينما إدخلت محولة ثانية سعة (31٫5) (ام في اي) الى محطة سومر الثانوية القديمة 33 /11 (كي.في).

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