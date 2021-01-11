شاهد: رئيس هيئة الحشد الشعبي يعلن معادلة استقرار العراق

2021/01/11 | 07:33 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض إن جريمة اغتيال قادة النصر تؤكد أن العراق لن يستقر دون خروج القوات الأجنبية من البلاد.وفي أول تصريح له بعد إد...

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