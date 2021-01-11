2021/01/11 | 07:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلن مصدر امني عن انفجار عبوة ناسفة على محل لبيع المشروبات الكحولية في شارع 62 بالكرادة وسط بغداد ، ما ادى الى اضرار مادية فقط ./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجار عبوة ناسفة على محل لبيع المشروبات الكحولية وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفجار عبوة ناسفة على محل لبيع المشروبات الكحولية وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).