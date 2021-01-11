صحف الاثنين تتابع مواصلة البرلمان مناقشة الموازنة .. والاتجاه لتشريع قانون جديد لانتخابات مجالس المحافظات

2021/01/11 | 07:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، الحادي عشر من كانون الثاني، مواصلة مجلس النواب مناقشة الموازنة العامة الاتحادية 2021 ، والاتجاه لتشريع قانون جديد لانتخابات مجالس المحافظات .وقالت صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" يعقد مجلس النواب جلسة اعتيادية جديدة ظهر اليوم الاثنين، وسيكون في جدول اعمالها تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2021 ".واضافت :" ان رئاسة مجلس النواب ابلغت ممثلي الكتل السياسية بادراج مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحاديـة 2021 على جدول اعمال الجلسات المقبلـة واستمرار الاجتماعات اليومية للجنة المالية النيابية، وصولا الى صياغة كل التعديلات والمقترحات ضمن مشروع القانون قبل عرضه للتصويت النهائي ".واشارت الصحيفة الى :" ان الكتل الشيعية عقدت اجتماعا مشتركـا بحضور النائب الاول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي، لمناقشة الموازنة العامة، كما واصلت اللجنة المالية النيابية مناقشة مشروع قانون الموازنة ، وقررت استضافة رئيس صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية ، محمد العاني، لمعرفة المبالغ المصروفة لكل المحافظات التي تعرضت لضرر من العمليات الارهابية منذ تأسيس الصندوق لغاية الآن ".ووجهت اللجنة المالية النيابية ، بحسب الصحيفة ، كتاباً رسميا الى وزارة المالية لمعرفة اجمالي الدين الداخلي والخارجي لغاية ٣١/١٢/٢٠٢٠ ، وبيان كل المبالغ المصروفة في عام 2020 من التبرعات والهبات الممنوحة ، سواء من الدول او المؤسسات او من المنظمات، فضلا عن تفاصيل المبالغ المصروفة من البترودولار لبيان وصول هذه المبالغ لمستحقيها .اما صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، فقد تابعت اتجاه اللجنة القانونية في مجلس النواب نحو تشريع قانون جديد لانتخابات مجالس المحافظات.وقال رئيس اللجنة ريبوار هادي ، حسب / الصباح / :" ان البرلمان سبق له ان شرع قانونا لانتخابات مجالس المحافظات الماضية، و ان نظام سانت ليغو كان معتمداً آنذاك ".واضاف :" ان “البرلمان صوت على قانون انتخاباته، ما حدا باللجنة الى اجراء التحضيرات اللازمة لاعداد قانون لانتخابات مجالس المحافظات المقبلة ، وفقا للنظام الذي تسير عليه انتخابات مجلس النواب المقبلة ".فيما نقلت الصحيفة عن نائب رئيس اللجنة محمد الغزي قوله :" ان القانون سيكون شبيهاً بقانون انتخابات مجلس النواب، بصيغة عدد الدوائر الانتخابية ".صحيفة / الزمان / تابعت اسباب ارتفاع نسبة الفقر في العراق .واشارت بهذا الخصوص الى قول الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان:" ان سوء الادارة والعبث بالاموال ،السبب الرئيس وراء ارتفاع نسبة الفقر في العراق ".وبين انطوان ، حسب الصحيفة :" ان وضع البلد الاقتصادي والتراكمات السابقة الكبيرة جدا بين فساد وسوء ادارة والعبث بالمال العام ، ادت الى ارتفاع نسبة الفقر فوق 35 بالمئة"، مشيرا الى :" ان ارتفاع نسبة البطالة بصورة كبيرة اثقل كاهل المواطن".كما نقلت / الزمان / قول مستشار رئيس الوزراء للشؤون الماليّة مظهر محمد صالح :" ان الحكومة الحالية ستحيي الحسابات الختامية لعامي 2013 و2014 ".وذكر صالح :" ان الحسابات الختامية لعام 2013 كان يجب ان تقدم مع العام 2014"، مبينا :" ان موازنة 2014 لم تقدم بسبب المشكلات التي عاشها العراق خلال سيطرة عصابات داعش الارهابية على بعض المحافظات"./ انتهى

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