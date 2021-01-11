البرازيل بصدد بدء إنتاج لقاح

2021/01/11 | 08:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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أعلن منتجو لقاح "سبوتنيكV" الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد أن البرازيل ستشرع الأسبوع القادم في تصنيعه.

وأكد حساب "سبوتنيكV" الرسمي على موقع "تويتر" فجر اليوم الاثنين أن البرازيل ستبدأ بإنتاج اللقاح اعتبارا من 15 يناير الجاري.

وكانت شركة Uniao Quimica البرازيلية للأدوية قد أكدت في السادس من يناير تسلمها المواد الخلوية المطلوبة لإنتاج لقاح "سبوتنيكV" داخل البلاد.

وسبق أن أعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي عن بدء إنتاج "سبوتنيكV" في الهند والصين وكوريا الجنوبية.

وتصل فعالية "سبوتنيك V" الذي يجري التطعيم به على جرعتين (وهو أول لقاح ضد كورونا في العالم) إلى 91.4% حسب نتائج الاختبارات السريرية، مع الحماية بنسبة 100% من خطر الإصابة بحالات خطرة من العدوى.

المصدر: RT + "تاس" + "نوفوستي"

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