الكاظمي والحلبوسي يبحثان اقرار موازنة 2021

2021/01/11 | 08:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وتباحثا حول قانون الموازنة 2021....

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