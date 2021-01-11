2021/01/11 | 08:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مفاعل آراك

فوتو: ارشيف

منذ 12 دقیقة

177 مشاهدة

أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، أبو الفضل عموئي، أن بلاده تعمل على تصميم مفاعل نووي مماثل لمفاعل "أراك" للماء الثقيل.

وقال عموئي في تصريح لوكالة "فارس" الإيرانية، أمس الأحد، 10 كانون الثاني 2021، إنه "خلال اجتماع اليوم للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، تم بحث كيفية تنفيذ قانون الإجراء الاستراتيجي لإلغاء الحظر وصيانة حقوق الشعب".

وأضاف، أنه "حضر هذا الاجتماع مساعد رئيس منظمة الطاقة الذرية ومساعد وزير الخارجية بهروز كمالوندي، الذي قدم شرحا عن كيفية تنفيذ مختلف بنود هذا القانون".

وتابع قائلا "تعمل منظمة الطاقة الذرية في الوقت الحاضر وفق جدول زمني على تصميم مفاعل مماثل لمفاعل أراك للماء الثقيل قبل إجراء التحديثات عليه".

وأشار إلى أن "كمالوندي أكد خلال الاجتماع أن وزارة الخارجية الإيرانية أوضحت في اتصالاتها الدولية أن قانون الإجراء الاستراتيجي لإنهاء الحظر قد مر بجميع مراحله القانونية، مشددا على "أننا لن نسمح للأطراف الأجنبية بأن تمس بهذا القانون".

ر.إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طهران تعلن بدء العمل على تصميم مفاعل نووي جديد) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طهران تعلن بدء العمل على تصميم مفاعل نووي جديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).