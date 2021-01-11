خبير اقتصادي: العراق سيخسر الكثير من الايرادات ببقاء شركات الاتصالات الحالية

2021/01/11 | 08:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

حذر الخبير الاقتصادي وسام التميمي، من تفاقم الازمة الاقتصادية التي خلقتها الحكومة وتكبيد البلد المزيد من الخسائر والهدر بالمال في حال استمرار عمل شركات الاتصالات من دون استيفاء مابذمتها من مبالغ، مشددا على ضرورة شراء تلك الشركات او التأسيس لشركات جديدة تحل محل الحالية.

وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان “شركات الاتصالات وفي حال كانت مملوكة للدولة فأنها ستكون ثاني رافد اقتصادي مهم للبلد حيث سيقل الاعتماد على النفط بنسبة 30 بالمئة”.

واضاف ان “اجور المكالمات وخدمات الانترنت ستذهب معظمها الى خزينة الدولة، اضافة الى ان هناك امكانية لاطلاق قمر صناعي خاص بالعراق يدعم قطاع الاتصالات ويقلل المبالغ التي تدفعها الشركات للاقمار الصناعية من اجل استمرار الخدمة”.

وبين ان “الحكومة وفي حال ابقت على الشركات الحالية فأن العراق سيبقى في ازمته المالية، والسنوات المقبلة ستكون اشد فقرا وحصارا للشعب العراقي بسبب عدم اعتماد الحكومة على حلول ناجعة تمكنها من النهوض بالوضع الاقتصادي للبلد”.



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