صحيفة: حلفاء ترامب يحذرونه من الترشح لانتخابات 2024

2021/01/11 | 08:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- واع

أفادت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، اليوم الاثنين، بأن مساعدي الرئيس الحالي دونالد ترامب حذروه من الترشح لانتخابات 2024 الرئاسية.

وقالت الصحيفة إن عددا متزايدا من الجمهوريين الذين دعموا ترامب أو عملوا معه يقولون "إن الرئيس لن يترشح للانتخابات القادمة على الأرجح"، مضيفين أنه في حال أبدى رغبته في الترشح، فإنهم "سيحثونه على عدم القيام بذلك".

ولفتت الصحيفة إلى أن ترامب بعد أن خسر محاولة إعادة انتخابه في نوفمبر الماضي، أخبر حلفاءه على الفور أنه يعتزم الترشح للرئاسة مرة أخرى في عام 2024، غير أنه بدأ يتراجع عن فكرة الترشح بعد أن علم أن هذه الخطوة تتطلب منه الكشف عن مجموعة جديدة من الوثائق المالية التي من شأنها أن تجعله عرضة لتحقيقات جنائية ومدنية ودعاوى قضائية مستمرة.

يذكر أن ترامب يواجه مسعى جديدا من النواب الديمقراطيين لعزله بدعوى تحريضه لمؤيديه على اقتحام مبنى الكونغرس يوم الأربعاء المنصرم.

ورغم أنه لم يتبق لترامب في منصبه سوى أيام معدودة إلا أن جهود الديمقراطيين لم تتوقف، لا سيما بعد حديثِهم عن وجود 180 داعما لتشريع مساءلة الرئيس بغرض عزله.

المصدر: "بوليتيكو"

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