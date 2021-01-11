الصحة: 8 ملايين جرعة حصة العراق من لقاحات كورونا.. ’’فايزز’’ قادم خلال شهرين

2021/01/11 | 08:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اكدَت وزارة الصحة أن حصة العراق من لقاح كورونا ستصل خلال الربع الأول من هذا العام، أي بحدود الشهرين المقبلين.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في حديث لـ’’صحيفة الصباح شبه الرسمية’’: إن “العراق وقع مع شركة (فايزر) وسنبدأ بتسلم الجرعة الأولى في الفترة المقبلة، وستكون هناك التزامات مع (فايزر) وغيرها".وأضاف، "مازالت التزاماتنا قائمة مع التحالف الدولي للقاحات، الذي يضم أكثر من 180 دولة، وبإشراف منظمة الصحة العالمية"، منوهاً بأنه “في حال اعتمد اللقاح، فإن حصة العراق محجوزة، حيث ستكون حصته من التوريدات هي 20 بالمئة أي 8 ملايين جرعة".وتابع: إن “الاتفاق الأولي مع (فايزر) هو 1.5 مليون جرعة تسلم خلال الربع الأول من هذه السنة أي في الشهرين المقبلين”، مبيناً أن “التوزيع سيكون لجميع المحافظات من خلال مستشفيات يتم تحديدها خلال وسائل الاعلام وبحسب الأولوية، ولن يكون اللقاح إجباريا مطلقاً”، ونفى البدر ما أشيع من رفض العراق للقاح".

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