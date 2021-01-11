الفلسفة المعادلاتية و تحليل الأدب - حسن عجمي

2021/01/11 | 08:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_عجمي الأدب عقلنة المعلومات و لا عقلنتها في آن.



من هذا المنطلق ، تعتبر الفلسفة المعادلاتية أنَّ الأدب معادلة رياضية مفادها التالي : الأدب = عقلنة المعلومات × لا عقلنتها.



من فضائل هذه المعادلة نجاحها في التعبير عن الأنواع الأدبية المختلفة.



بما أنَّ الأدب = عقلنة المعلومات × لا عقلنة المعلومات ، و الواقع يتكوّن من معلومات ، إذن من المتوقع أن يُعقلِن الأدب معلومات الواقع ما يحتِّم وجود الأدب ا ......





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