جولات تفتيشية على الأطباء لضبط أسعار الكشفية

2021/01/11 | 08:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

استبعدَت نقابة أطباء بغداد، الاثنين، ارتفاع أجور كشفية عيادات الأطباء بسبب التطورات الاقتصادية التي حصلت مؤخرا في البلاد.

وقال نقيب أطباء بغداد الدكتور مصطفى باسم السعدي في حديث خاص للصحيفة الرسمية وتابعه "ناس"، (11 كانون الثاني 2021) إن "النقابة تستمر بممارسة عملها بكل مهنية في إجراء جولات تفتيشية على عيادات الأطباء ومراقبة أسعار الكشفية فيها، فضلا عن مراقبة الوصفات الطبية المشفرة والتي سبق للنقابة إن منعت ذلك لإمكانية صرف المريض لتلك الوصفة من أي صيدلية قد يرى أن أسعارها مناسبة لإمكانياته المادية".

وأضاف أن "أنظمة وضوابط نقابة الأطباء لا تسمح برفع أسعار كشفية المرضى في عيادات الأطباء، إذ أن هناك أسعارا ثابتة حسب اللقب الطبي إذا كان استشارياً أو أخصائيا أو ممارسا".

وأشار السعدي إلى "وجود إجراءات من قبل النقابة في حال مخالفة الأطباء ذلك.

ودعا نقيب الأطباء " المواطنين إلى ضرورة إبلاغ النقابة بأي مخالفات قد تجري في مناطق بغداد، خاصة النائية منها، كنوع من المساعدة للنقابة في تنفيذ أعمالها والخروج بجولات تفتيشية للكشف عن تلك التجاوزات التي قد تحصل ضدهم".

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