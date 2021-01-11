الطائي: لاتوجد مؤشرات حقيقية لاخراج القوات الأميركية من العراق

2021/01/11 | 08:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

بين المحلل السياسي صباح الطائي، ان حديث المسؤولين في الحكومة عن اخراج القوات الأميركية وتخفيض اعدادها لايتعدى حدود التصريحات فقط، لافتا الى ان بعض الكلام جاء من اجل اسكات المطالبين بإخراج القوات الاجنبية من العراق لضمان البقاء في السلطة لحين اجراء الانتخابات المبكرة.

وقال الطائي لـ /المعلومة/، ان “الأطراف الماسكة بالسلطة تسعى بكل الطرق للبقاء في مركزها لحين اجراء الانتخابات المبكرة”.

وأضاف ان “الحديث عن تخفيض اعداد القوات الاجنبية وعلى رأسها الأميركية، لا يتعدى حدود التصريحات، حيث ان كلام بعض المسؤولين في الحكومة عن نقصان هذه الاعداد جاء لاسكات المطالبين بإخراج تلك القوات من العراق”.

وبين ان “الخروج الأميركي لايرتبط بلغة الأرقام التي يتحدث بها المسؤولون، بل يحتاج الى إزالة أي مظاهر للسلاح الأجنبي داخل العراق وخاصة وسط العاصمة الذي اصبح يشكل تهديدا للمدنيين”.



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