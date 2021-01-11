نقابة الأطباء: الضوابط لا تسمح برفع أسعار كشفيات العيادات

2021/01/11 | 08:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

استبعدَت نقابة اطباء بغداد، الاثنين، ارتفاع اجور كشفية عيادات الاطباء بسبب التطورات الاقتصادية الاخيرة مؤخرا.

وقال نقيب اطباء بغداد الدكتور مصطفى باسم السعدي في حديث لصحيفة "الصباح" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ان النقابة تستمر بممارسة عملها بكل مهنية في اجراء جولات تفتيشية على عيادات الاطباء ومراقبة اسعار الكشفية فيها، فضلا عن مراقبة الوصفات الطبية المشفرة والتي سبق للنقابة ان منعت ذلك لامكانية صرف المريض لتلك الوصفة من اي صيدلية قد يرى ان اسعارها مناسبة لامكانياته المادية.

واضاف ان انظمة وضوابط نقابة الاطباء لا تسمح برفع اسعار كشفية المرضى في عيادات الاطباء، اذ ان هناك اسعارا ثابتة حسب اللقب الطبي اذا كان استشارياً او اخصائياً او ممارسا، مشيراً الى وجود اجراءات من قبل النقابة في حال مخالفة الاطباء ذلك.

وناشد السعدي، المواطنين بضرورة ابلاغ النقابة بأي مخالفات قد تجري في مناطق بغداد، خاصة النائية منها، كنوع من المساعدة للنقابة في تنفيذ اعمالها والخروج بجولات تفتيشية للكشف عن تلك التجاوزات التي قد تحصل ضدهم.

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