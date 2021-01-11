نائب عن الفتح: الموازنة لم تنصف المحافظات الجنوبية والبرلمان عازم على تغييرها

2021/01/11 | 08:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص..

اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر، ان الموازنة، لم تنصف المحافظات الجنوبية او المناطق المضحية، لافتا الى ان هناك نقاشات داخل البرلمان لتغيير بعض فقرات الموازنة.

وقال جابر لـ /المعلومة/، ان “الموازنة لم تنصف المحافظات الجنوبية رغم ماقدمته من تضحيات ودماء، حيث مازالت تعاني من الفقر والحرمان وعدم الاستجابة لمطالب أبنائها”.

وأضاف ان “الكثير من النقاشات ستكون داخل البرلمان من اجل انصاف المحافظات الجنوبية في الموازنة، خاصة انها لم تأتِ ملبية للطموح”.

وبين ان “الموازنة تم اعدادها بطريقة بعيدة عن الرؤى الاقتصادية، كما انها لم تنصف الشرائح الفقيرة والمناطق والمحافظات المضحية، والبرلمان عازم على احداث التغييرات عليها”.



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