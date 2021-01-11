تقرير يكشف تفاصيل جديدة عن قصة السفينة الملغمة في ميناء البصرة

2021/01/11 | 08:59 - المصدر: NRT عربية

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السفينة الملغومة

فوتو: ارشيف

منذ 13 دقیقة

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كشف تقرير لصحيفة "الصباح" الاثنين، تفاصيل جديدة عن قصة تفكيك اللغم البحري الملتصق بالسفينة (POLA) المتخصصة بتحميل النفط في ميناء البصرة.

وذكر التقرير الذي نشر اليوم، 11 كانون الثاني 2021، ان "الأنباء عن السفينة الملغمة في ميناء البصرة أثارت ضجة في البلاد، حيث كادت أن تتسبب بخسائر جسيمة لولا بطولة الغواصين العراقيين الذين نزلوا الى الماء ولا خبرة لهم في التعامل مع الالغام البحرية وانقذوا الميناء من كارثة كبرى".

وسلط التقرير الضوء على "الجهود الجبارة التي بذلها الفريق الفني المختص وتفكيكه وتفجيره للغم البحري، حيث تحدث مدير مركز تدريب مكافحة المتفجرات، العميد رياض هويدي، تفاصيل الحادث وكيفية إتلاف اللغم البحري في محافظة البصرة".

وأضاف هويدي، إنه "بتاريخ 1/1/ 2021، ورد اتصال من قبل معاون مدير قسم متفجرات البصرة العقيد علي نعمة، بوجود تهديد التصاق جسم غريب باحدى السفن التجارية، وبعد التأكد من أن الجسم الغريب هو ( لغم بحري) أخذنا الاذن بالحركة الى البصرة عن طريق الجو مع خبراء المتفجرات الغواصين (العميد أحمد جهاد قاسم والعميد رياض حاتم عباس".

وبشأن تفاصيل الحادث، أوضح العميد هويدي، أنه "في منطقة التحميل الجانبي صباح يوم 31 كانون الأول 2020، تم الاتصال بمركز عمليات ميناء البصرة النفطي من قبل السفينة (NORDIC FREEDOM) التي تحمل علم باهاما والراسية على الناقلة (POLA) المؤجرة من شركة (سومو) التي تقوم بعملية التحميل الجانبي (STS) والمثبت عليها اللغم البحري".

وتابع أن " كابتن السفينة (NORDIC FREEDOM) الذي يحمل الجنسية الروسية، طلب المساعدة بسبب مشاهدة جسم غريب ملتصق على بدن السفينة (POLA) بالربع الأول في مقدمة السفينة الجانب الأيمن بعدها توجه زورق دورية مكلف بواجب الدفاع المحيطي عن المنصات النفطية العائمة الى موقع السفينة، حيث كشف فريق التفتيش الأولي عن ذلك الجسم، وأبلغوا بوجود عبوة لاصقة تعمل بالصاعق (حسب ادعائهم)".

وأشار التقرير إلى ان "طول السفينة ناقلة النفط (POLA) التي (أُلصق أو التصق) بها اللغم البحري، يبلغ (274) مترا، وهي ترفع علم ليبيريا وحمولتها (150 الف طن) من النفط الخام، وهي متواجدة بمنطقة التحميل منذ تاريخ 8 تشرين الثاني 2020 أي قبل اكتشاف اللغم بأكثر من 50 يوما، وهي تعمل لصالح شركة التسويق النفطي العراقي (سومو)، أما مواصفات السفينة (NORDIC FREEDOM) الراسية على الناقلة (POLA) وحمولتها (150) ألف طن فهي مخصصة لنقل النفط الخام".

جدير بالذكر ان الخبراء أكدوا أن اللغم البحري الملتصق بالسفينة، كان مخروطيا ويصل وزنه الى 180 كغم تقريبا، وكان يحمل مواد متفجرة من نوع (TNT) تزن 10 الى 30 كغم تقريبا، وآلية التفجير عبر التوقيت الميكانيكي يبدأ من 1 الى 9999 دقيقة (ما يقارب سبعة أيام)، وبدن اللغم مصنع من مادة الالمنيوم الثقيل، مزود بمغناطيس في قاعدته لغرض الالتصاق بالسفن.

ر.إ

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